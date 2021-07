Olimpiadi di Tokyo, Martinenghi conquista il bronzo nei 100 rana: le lacrime di Benedetta Pilato in tribuna – video (Di lunedì 26 luglio 2021) Dal nuoto sono arrivate la sesta e la settima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: azzurri argento nella 4×100 stile libero, Nicolò Martinenghi bronzo nei 100 rana. In tribuna, ad assistere all’impresa di Martinenghi c’era anche Benedetta Pilato, la nuotatrice 16enne squalificata poche ore prima per una gambata irregolare. L’atleta visibilmente emozionata non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Dal nuoto sono arrivate la sesta e la settima medaglia dell’Italia alledi: azzurri argento nella 4×100 stile libero, Nicolònei 100. In, ad assistere all’impresa dic’era anche, la nuotatrice 16enne squalificata poche ore prima per una gambata irregolare. L’atleta visibilmente emozionata non è riuscita a trattenere ledi gioia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

