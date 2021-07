Morto oggi Matteo Tancredi, il giovane centauro di Cervignano (Di lunedì 26 luglio 2021) Matteo Tancredi è Morto oggi a 25 anni dopo aver perso il controllo della sua motocicletta il 17 luglio scorso, tra Grado e Aquileia. Il giovane centauro, Matteo Tancredi, coinvolto lo scorso 17 luglio in un grave incidente tra Grado e Aquileia, è Morto oggi. Il motociclista aveva 25 anni e sette giorni fa i soccorritori lo portano nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine, a causa dei traumi subìti nell’incidente. Al momento dello scontro Tancredi si stava dirigendo verso ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021)a 25 anni dopo aver perso il controllo della sua motocicletta il 17 luglio scorso, tra Grado e Aquileia. Il, coinvolto lo scorso 17 luglio in un grave incidente tra Grado e Aquileia, è. Il motociclista aveva 25 anni e sette giorni fa i soccorritori lo portano nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Udine, a causa dei traumi subìti nell’incidente. Al momento dello scontrosi stava dirigendo verso ...

Advertising

vaticannews_it : #26luglio Si è spento oggi a San Giovanni Rotondo, l’ultimo dei frati che ha svolto il ruolo di assistente di… - EnricoLetta : Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudi… - alexmagnicxc : @Raffamaturo Concordo .Io sono morto oggi pomeriggio e con me un esordiente nella sua prima volta .Un certo Sergi… - venegunden : RT @EBoffano: Morto Otelo de Carvalho. Portogallo 1974, la Rivoluzione dei garofani, anche quella volta era un 25 aprine. Nacque un giornal… - Smgii1908 : Ogni tanto mi fermo e penso a cosa sarebbe oggi il Napoli e la città di Napoli se Giorgio Ascarelli non fosse morto… -