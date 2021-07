Microsoft Flight Simulator la recensione su Xbox Series X|S della clamorosa versione console – Recensione – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 luglio 2021) A distanza di quasi un anno dallaPC arriva suXS. Ecco la nostradi questacon.. Fin dal suo annuncio, l’incredibile potenziale diè sempre stato ben impresso negli occhi di tutti i videogiocatori, anche in quelli meno avvezzi al genere. Une di volo, vecchissimo stampo, di quelli che non se ne fanno più da una ...

A poco meno di un anno dal debutto su PC, Microsoft Flight Simulator si prepara a tagliare un traguardo storico per la saga: il 27 luglio infatti, per la prima volta nella storia della serie, il simulatore di volo di Asobo Studio approderà su console Xbox Series X/S ed è compreso nell'abbonamento Game Pass.