Mara Venier torna in ospedale: “Chissà quando finirà” (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo l'operazione sbagliata dello scorso giugno Mara Venier è tornata nuovamente in ospedale: la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram mettendo in agitazione i fan. Mara Venier è tornata in ospedale e un suo video su Instagram ha messo in agitazione i fan: la conduttrice è andata al Policlinico Umberto I di Roma per un controllo. Nello scorso mese di giugno la Venier si era sottoposta a un intervento chirurgico presso un dentista romano che l'aveva privata della sensibilità di parte del viso. La conduttrice romana aveva raccontato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo l'operazione sbagliata dello scorso giugnota nuovamente in: la conduttrice ha pubblicato un video su Instagram mettendo in agitazione i fan.ta ine un suo video su Instagram ha messo in agitazione i fan: la conduttrice è andata al Policlinico Umberto I di Roma per un controllo. Nello scorso mese di giugno lasi era sottoposta a un intervento chirurgico presso un dentista romano che l'aveva privata della sensibilità di parte del viso. La conduttrice romana aveva raccontato ...

