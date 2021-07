Letta alla Lega: 'Serve un chiaro patto di maggioranza sui vaccini' (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Ritengo importante riaffermare un chiaro patto di maggioranza a partire dal tema vaccini'. Lo ha detto Enrico Letta a Il Corriere della Sera. Per il segretario del Pd, 'è necessario una chiara ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Ritengo importante riaffermare undia partire dal tema'. Lo ha detto Enricoa Il Corriere della Sera. Per il segretario del Pd, 'è necessario una chiara ...

