Fognini e Giorgi avanti tutta, sono già agli ottavi. Sonego in campo (Di lunedì 26 luglio 2021) Fabio supera Gerasimov in due set 6-4 7-6(4), Camila liquida la Vesnina 6-3 6-1. Il torinese al 3° con Basilashvili Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

