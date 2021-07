Fabio Basile | finisce al primo turno il sogno olimpico

(Di lunedì 26 luglio 2021) Cocente delusione perche viene eliminato alnella categoria fino a 73 kg di Judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Svanisce, dunque, la possibilità di conquistare il secondo oro consecutivo in due categorie differenti, dato che a Rio nel 2016 si era laureato campione nei 66 kg.eliminato: cosa è accaduto? Il compito dello judoka classe’94 era apparso arduo fin dal sorteggio che lo ha messo di fronte al temibile coreano Changrim An, numero 4 del ranking mondiale e campione del mondo nel 2018. L’incontro si è rivelato equilibrato fin dall’inizio ...

Subito fuori dalle Olimpiadi, invece,, oro del judo a Rio, passato di categoria e sconfitto al primo turno dal coreano An Changrim. Niente da fare neppure per Asia Lanzi, che era l'unica ...Judo Il judoka azzurro, medaglia d'oro a Rio 2016 nei 66 kg, è stato subito eliminato al primo turno al Budokan dopo la sconfitta contro il coreano An Chang - rim al Golden score, dopo 8'...Senza alcun dubbio possiamo parlare della nuotatrice italiana più forte della storia, grazie agli innumerevoli traguardi raggiunti nel corso della sua brillante carriera, tutti arrivati per merito del ...Di fronte alla spedizione azzurra c'è una nuova giornata, lunedì 26 luglio, piena di appuntamenti importanti. Specie nelle arti marziali, con Fabio Basile, ma anche nella scherma. Secondo appuntamento ...