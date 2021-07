Enrico Letta | Salvini vaccinato? È un passo avanti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Ci vuole un patto di maggioranza sul tema dei no vax”. Lo dice il segretario del Pd,, in un’intervista al ‘Corriere della sera’ oggi in edicola. “Il Dna di questo governo è dato da tre cose. La prima è la scrittura del Pnrr. Poi le riforme funzionali ai fondi europei, giustizia, fisco, e semplificazioni. Ma la questione numero uno è la campagna vaccinale per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità”, aggiunge. Spiegando: “Il governo e la maggioranza stanno lavorando bene sul Pnrr e sui nodi delle riforme, ma l’elemento costitutivo della maggioranza è la messa in sicurezza dell’Italia attraverso vaccinazioni, riaperture e green pass. ...