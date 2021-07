Disabile abusata sul bus a Taranto Il gip | no ai domiciliari per gli 8 autisti indagati

Advertising

Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza. Le violenze, durate un anno e mezzo, erano anche documentate con foto e video che gli autori si scambiavano in chat accompagnandole con commenti piccanti. Per questo 8 autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, sono indagati per violenza sessuale di gruppo.