David Beckham | panico per l’ex calciatore | fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza sul suo yacht ad Amalfi

(Di lunedì 26 luglio 2021)perche durante la tintarella di sole sul suoprivato armeggiato in Costieratana, ad, è stato “pizzicato”di. Venerdì scorso il figlio Cruz, 16 anni, assieme alla sorella Harper, 10 anni, hanno iniziato a fare un giro vicino alla barca con la loro moto d’acqua. Dopo qualche minuto però i ragazzi sono stati identificatidiche è passata all’azione. “I bambini sono piuttosto giovani. Devi avere 18 anni per ...

Niente sanzione perad Amalfi. Ha fatto il giro del mondo la notizia dell' interrogatorio durato quasi un'ora da parte della Guardia di finanza al campione inglese, in questi giorni in vacanza con la ...... venerdì scorso il lussuoso yatch diera ormeggiato al largo della Costiera Amalfitana , ... 'stava prendendo il sole e subito ha lasciato il ponte ed è sceso al piano di sotto per ...Un selfie e una buona dose di savoir fair hanno evitato a David Beckham una multa salata per l'infrazione dei suoi figli a bordo del jet ski ad Amalfi ...I figli dell'ex calciatore David Beckham sono finiti nei guai durante la loro vacanza ad Amalfi. Kruz e Harper, 16 e 10 anni, sono stati visti sfrecciare a bordo di due jet ski (le classiche moto d'ac ...