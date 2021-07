Crollano ricoveri e terapie intensive. Riduzione del 50% solo grazie ai vaccini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 luglio 2021) Un leggero incremento dei ricoverati con sintomi nei reparti di area Covid, soprattutto nelle regioni del Sud, mentre lerestano stabili a livello nazionale. Ciò significa che istanno funzionando. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti di Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia, la soglia di allerta è fissata al 40 per cento, percentuale oltre la quale diventa molto difficile gestire i pazienti ricoverati per altre patologie. Attualmente nessuna regione del Centro-Nord supera la media nazionale del 3 per cento. Per quanto ...