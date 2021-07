Covid: Spagna, aumentano ricoveri e morti in Catalogna (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di Covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Continua a preoccupare inil livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione dellaa causa del boom di contagi didelle ultime settimane: secondo l'ultimo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Spagna tra i contagi recenti l'83% riguarda non vaccinati #covid - mr_kubra : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… - CinqueNews : Crotone, annullata la tournée in Spagna per emergenza Covid - Marcell78225090 : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… - Nerazzuriamo : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Covid: Spagna, aumentano ricoveri e morti in Catalogna Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornamento dei dati, ripreso dai ...

Vaccini: Spagna, pronte 750mila dosi per l'America Latina Sono pronti a partire i primi carichi di dosi di vaccini anti - covid promessi dalla Spagna come donazione a Paesi dell'America Latina: lo si apprende da un comunicato ufficiale del governo iberico. La prima tranche prevede l'invio di più di 750.000 dosi, ...

Covid: Spagna, aumentano ricoveri e morti in Catalogna - Europa Agenzia ANSA Covid: Spagna, aumentano ricoveri e morti in Catalogna Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornament ...

Maiorca, positivo 24 ore prima dalla partenza: in isolamento con la fidanzata. «Conoscevo il rischio» Bloccati a Maiorca dopo un tampone positivo al Covid prima della partenza, separati e in isolamento per dieci giorni. È questa la storia di Tom Selsby e Lauren Haddock, 23 anni lui e 18 ...

Continua a preoccupare inil livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi didelle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornamento dei dati, ripreso dai ...Sono pronti a partire i primi carichi di dosi di vaccini anti -promessi dallacome donazione a Paesi dell'America Latina: lo si apprende da un comunicato ufficiale del governo iberico. La prima tranche prevede l'invio di più di 750.000 dosi, ...Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornament ...Bloccati a Maiorca dopo un tampone positivo al Covid prima della partenza, separati e in isolamento per dieci giorni. È questa la storia di Tom Selsby e Lauren Haddock, 23 anni lui e 18 ...