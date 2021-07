Covid, l'ex direttore dell'Ema: '24 morti tra bambini, con i vaccini sarebbero stati zero (Di lunedì 26 luglio 2021) Il dibattito sui vaccini ha tra i temi caldi anche quello delle iniezioni sui bambini. L' ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il dibattito suiha tra i temi caldi anche quelloe iniezioni sui. L' exesecutivo'Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario straordinario ...

Advertising

Soia_ovunque : RT @boni_castellane: James Naismith, direttore del RFI (Università di Oxford): 'Sul Covid ci siamo sbagliati in passato e ci sbaglieremo in… - missypippi : RT @boni_castellane: James Naismith, direttore del RFI (Università di Oxford): 'Sul Covid ci siamo sbagliati in passato e ci sbaglieremo in… - mariocipriani1 : RT @MMmarco0: Il direttore dell'ospedale di Foggia ha deciso di ricoverare i pazienti positivi al Covid ma vaccinati, nei reparti 'no covid… - gacalev : RT @boni_castellane: James Naismith, direttore del RFI (Università di Oxford): 'Sul Covid ci siamo sbagliati in passato e ci sbaglieremo in… - AndreaL97696981 : RT @MMmarco0: Il direttore dell'ospedale di Foggia ha deciso di ricoverare i pazienti positivi al Covid ma vaccinati, nei reparti 'no covid… -