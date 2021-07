Clima: Draghi, ‘a Cop26 per accordo ambizioso’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “La Presidenza italiana del G20 ha individuato le priorità per migliorare la sicurezza alimentare globale. Tra queste, l’impatto negativo dei cambiamenti Climatici saràa’ al centro della Cop26 che l’Italia presiede con il Regno Unito. L’impatto negativo nelle tendenze delle precipitazioni, con la siccità, la desertificazione, aumenteranno esponenzialmente, a meno che non ci adegueremo. A Cop26, a Glasgow, vogliamo raggiungere un accordo ambizioso sul Clima”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “La Presidenza italiana del G20 ha individuato le priorità per migliorare la sicurezza alimentare globale. Tra queste, l’impatto negativo dei cambiamentitici saràa’ al centro dellache l’Italia presiede con il Regno Unito. L’impatto negativo nelle tendenze delle precipitazioni, con la siccità, la desertificazione, aumenteranno esponenzialmente, a meno che non ci adegueremo. A, a Glasgow, vogliamo raggiungere unambizioso sul”. Così il presidente del Consiglio Mario, intervendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi ...

