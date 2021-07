Calciomercato Inter, si spinge per Nandez: i nerazzurri hanno una strategia (Di lunedì 26 luglio 2021) Inter e Cagliari proseguono la trattativa per Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995 di proprietà dei rossoblu. Ecco tutti i dettagli, dal rebus sulla formula alle contropartite Leggi su mediagol (Di lunedì 26 luglio 2021)e Cagliari proseguono la trattativa per Nahitan, centrocampista uruguaiano classe 1995 di proprietà dei rossoblu. Ecco tutti i dettagli, dal rebus sulla formula alle contropartite

DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - FedeZanon15 : RT @MLSsocceritalia: Sebastian Driussi in #MLS, ma non a Inter Miami come dicevano i soloni di mercato che non sanno le regole del campiona… - Divino_2 : RT @cmdotcon: #Milan, si tratta con il #Barcellona per #Coutimho. I Blaugrana avrebbero chiesto in cambio #Castillejo e #Romagnoli. https:/… -