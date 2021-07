AMD Radeon RX 6600 XT e le prime indiscrezioni sul prezzo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 luglio 2021) Spunta in rete qualche rumor inerente alla futuraRXXT di casa AMD. Ilpotrebbe superare i 500 Euro? Nuoveprovenienti dai colleghi di Cowcotland, riportano un rumor inerente al colosso di Santa Clara AMD, in particolare della futura GPU della casa in questione, ovvero laRXXT. Una notizia che certo non farà piacere a molti, specie per via della situazione di mercato che stiamo vivendo, il mercato non si è ancora stabilizzato, anche se, un calo sui prodotti di fascia media effettivamente c’è stato, ma il rumor in questione mette in evidenza ...