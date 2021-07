1 minuto in Borsa 26 luglio 2021 (Di lunedì 26 luglio 2021) (TeleBorsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Banca Mediolanum, che segna un forte rialzo dell’1,90%. I più forti ribassi si verificano su Inwit, che continua la seduta con -3,76%. Tra le principali materie prime, seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.807,4 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 100,8 punti. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che degli Ordini beni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Tele) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Banca Mediolanum, che segna un forte rialzo dell’1,90%. I più forti ribassi si verificano su Inwit, che continua la seduta con -3,76%. Tra le principali materie prime, seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.807,4 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciato il dato sull’Indice IFO della Germania, pari a 100,8 punti. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che degli Ordini beni ...

