Tokyo 2020, tiro con l’arco: il maltempo costringe ad un cambio di programma delle gare (Di domenica 25 luglio 2021) cambio di programma per le gare di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il maltempo previsto per lunedì e martedì, infatti, ha costretto gli organizzatori a rivedere la programmazione con Mauro Nespoli che scenderà in campo martedì 27 luglio, mentre le azzurre giovedì 29 luglio. Nespoli, dunque, sarà impegnato alle ore 12:13 (5:13 italiane) di martedì contro lo sloveno Ziga Ravnikar, giovedì, invece, Lucilla Boari alle ore 13:50 (06:50 italiane) sfiderà la polacca Sylwia Zyzanska e Chiara Rebagliati alle ore 14:03 (07:03 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)diper lediconai Giochi Olimpici di. Ilprevisto per lunedì e martedì, infatti, ha costretto gli organizzatori a rivedere lazione con Mauro Nespoli che scenderà in campo martedì 27 luglio, mentre le azzurre giovedì 29 luglio. Nespoli, dunque, sarà impegnato alle ore 12:13 (5:13 italiane) di martedì contro lo sloveno Ziga Ravnikar, giovedì, invece, Lucilla Boari alle ore 13:50 (06:50 italiane) sfiderà la polacca Sylwia Zyzanska e Chiara Rebagliati alle ore 14:03 (07:03 ...

