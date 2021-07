Tokyo 2020, squalificata Benedetta Pilato. La 16enne azzurra in lacrime: 'Gara orribile, ma cosa ho fatto?' (Di domenica 25 luglio 2021) Subito finita l'avventura di Benedetta Pilato nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra, 16 anni, che ha concluso la sua batteria al quinto posto, è stata squalificata dai giudici. 'È stata ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Subito finita l'avventura dinei 100 rana alle Olimpiadi di. L', 16 anni, che ha concluso la sua batteria al quinto posto, è statadai giudici. 'È stata ...

