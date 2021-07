Tokyo 2020, lunedì 26 luglio: i risultati e gli italiani in gara (Di lunedì 26 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di lunedì 26 luglio. Terza giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si parte prima dello scoccare della mezzanotte con la gara di triathlon maschile, la quale farà da battistrada a tantissime discipline con protagonista l’Italia: quest’oggi l’accento è posto su nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo, judo, softball, tennis e canottaggio. Da segnalare, infine, il debutto dello skateboard all’interno delle discipline olimpiche. Di seguito tutti i risultati di giornata. IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ie gliindi26. Terza giornata ufficiale delle Olimpiadi di, si parte prima dello scoccare della mezzanotte con ladi triathlon maschile, la quale farà da battistrada a tantissime discipline con protagonista l’Italia: quest’oggi l’accento è posto su nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo, judo, softball, tennis e canottaggio. Da segnalare, infine, il debutto dello skateboard all’interno delle discipline olimpiche. Di seguito tutti idi giornata. IL MEDAGLIERE ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi Tokyo 2020, gli azzurri che inseguono una medaglia il 26 luglio L'appetito vien mangiando e così l' Italia proverà ad arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche lunedì 26 luglio , giorno in cui tra l'altro ci sarà l'esordio in vasca di Federica Pellegrini , impegnata nelle batterie dei 200 metri stile libero. Gli azzurri a caccia di gloria ...

Federica Pellegrini: tutti gli amori della campionessa azzurra del nuoto L'ultima grande conquista di Federica Pellegrini è la qualificazione alla sua quinta Olimpiade , quella di Tokyo 2020. Federica Pellegrini, da campionessa olimpionica a personaggio televisivo Oltre a ...

Tokyo 2020: tutte le medaglie azzurre, da Luigi Samele a Mirko Zanni. FOTO Sky Tg24 Olimpiadi Tokyo, Giovanni Malagò: “Tre bronzi di talento e di sacrificio” L’Italia ha terminato la sua seconda giornata nelle Olimpiadi di Tokyo con tre medaglie all’attivo ... di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Olimpiadi Tokyo 2020, nuoto LIVE: tutto sulle batterie di oggi Il nuoto in corsia debutta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime batterie: appuntamento a partire dalle 12. Nell’attesa delle prime finali e dei grandi nomi, l’Italia debutta con le primissime bat ...

