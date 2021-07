Tokyo 2020, in arrivo tifone Nepartak: programma a rischio modifiche (Di domenica 25 luglio 2021) Gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 hanno iniziato a riprogrammare gli eventi a causa del tifone Nepartak che si sta avvicinando alla capitale nipponica dove dovrebbe arrivare martedì. Le autorità meteorologiche hanno anticipato l’arrivo di forti piogge, venti di burrasca e onde alte che potrebbero colpire la regione già da lunedì in poi. Il canottaggio ha spostato tutti gli eventi del lunedì alla domenica e anche il martedì è stato cancellato con gli eventi spostati al mercoledì. Altri sport all’aperto potrebbero seguire lo stesso iter, gli organizzatori sono in stretto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Gli organizzatori dei Giochi olimpici dihanno iniziato a rire gli eventi a causa delche si sta avvicinando alla capitale nipponica dove dovrebbe arrivare martedì. Le autorità meteorologiche hanno anticipato l’di forti piogge, venti di burrasca e onde alte che potrebbero colpire la regione già da lunedì in poi. Il canottaggio ha spostato tutti gli eventi del lunedì alla domenica e anche il martedì è stato cancellato con gli eventi spostati al mercoledì. Altri sport all’aperto potrebbero seguire lo stesso iter, gli organizzatori sono in stretto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi, tutti i medagliati italiani a Tokyo 2020 Data di nascita : 25/7/1987. Luogo di nascita : Foggia. Altezza e peso : 1,90 x 73 kg. Società : Fiamme Gialle. Tecnico : Andrea Terenzio. Ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola individuale ...

Carraro: "Pilato squalificata? Era tesa prima della gara..." Nelle batterie dei 100 rana femminili di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, Benedetta Pilato è stata squalificata per una gambata irregolare. Questo il commento della compagna Martina Carraro

Tokyo 2020, prime finali del nuoto. Giornata no per l'Italia. Squalificata Pilato Rai News Tokyo 2020, judo: fratello e sorella vincono l'oro nello stesso giorno Due ori olimpici nello stesso giorno e una sola famiglia. E' successo oggi a Tokyo nel 'Nippon Budokan' dove fratello e sorella giapponesi, Hifumi Abe e Uta Abe (che in semifinale aveva battuto ...

Tokyo 2020, Filippo Ganna e il dubbio del numero 1 "Una corsa data quasi per finita e poi è uscito questo risultato in una settimana che spero ci porti altre soddisfazioni – ha detto -. Longo Borghini è una certezza, sempre sul podio, speriamo di vede ...

