Specifici problemi di rete Tiscali ma stop all’assistenza Facebook

Leggi su optimagazine

(Di domenica 25 luglio 2021) Almeno dalla tarda serata di ieri sera si registranodi, almeno in una determinata area geografica del nostro paese. La navigazione in internet con l’operatore sembrerebbe del tutto inibita in provincia di Cagliari e più nello specifico nel comune di Sinnai e zone limitrofe. Le anomalie di susseguono da ore oramai, come messo in evidenza anche dal servizio Downdetector. Le testimonianze attuali sono nell’ordine delle decine ma, considerata la zona geograficamente limitata per i malfunzionamenti, queste sono abbastanza significative. Essendo inibita la possibilità di navigare, non è per ...