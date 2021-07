Sondaggio Ipsos | testa a testa Lega Pd | terzo FdI Alto gradimento per Draghi

(Di domenica 25 luglio 2021) Temi divisivi - ddl Zan, riforma della giustizia e green pass - abbassano il livello didel Governo, dal 69 di giugno al 65 attuale, ma il presidente Marionon sembra pagar pegno, dato che l’indice difa segnare solo una lieve flessione, passando da 71 a 70. È quanto emerge dalper il Corriere della Sera, secondo cui si tratta in ogni caso del livello più elevato mai raggiunto da un premier a oltre cinque mesi dall’entrata in carica. Per le intenzioni di voto, l’istituto di Nando Pagnoncelli rileva l’aumento del consenso per la(da 20,1% ...

- Novamont : ?? Qual è la percezione degli italiani rispetto all'economia circolare? ?? A scoprirlo ci ha pensato @Ipsos con un nu…

Eppure, secondo undel mese scorso, il 46% degli ungheresi è favorevole alle nozze gay. E secondo una ricerca del think - tank Globsec il 55% non è d'accordo con la "demonizzazione ...Eppure, secondo undel mese scorso, il 46% degli ungheresi è favorevole alle nozze gay. E secondo una ricerca del think - tank Globsec il 55% non è d'accordo con la ' demonizzazione ...Temi divisivi - ddl Zan, riforma della giustizia e green pass - abbassano il livello di gradimento del Governo, dal 69 di giugno al 65 attuale, ma il presidente Mario Draghi non sembra pagar pegno, da ...Budapest in corteo al Gay Pride contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban. Decine di migliaia di persone hanno sfilato nella capitale ungherese dopo che a inizio mese l’esecutivo ha intr ...