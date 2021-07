Sconfitta Real per Ancelotti, i Rangers vincono 2 - 1 (Di domenica 25 luglio 2021) Sconfitta all'esordio nella nuova esperienza sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti. Nella prima amichevole stagionale, i 'blancos' sono stati battuti di misura (2 - 1) dai Rangers, in un ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021)all'esordio nella nuova esperienza sulla panchina delMadrid per Carlo. Nella prima amichevole stagionale, i 'blancos' sono stati battuti di misura (2 - 1) dai, in un ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Sconfitta Real per Ancelotti, i Rangers vincono 2-1: (ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sconfitta all'esordio… - glooit : Sconfitta Real per Ancelotti, i Rangers vincono 2-1 leggi su Gloo - zazoomblog : Real Madrid sconfitta in amichevole contro i Rangers - #Madrid #sconfitta #amichevole #contro - zazoomblog : Real Madrid sconfitta in amichevole contro i Rangers - #Madrid #sconfitta #amichevole #contro - sportface2016 : #RealMadrid, sconfitta in amichevole contro il #Rangers -