Salvador Sobral vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 mercoledi 28 luglio I Concerti nel Parco Casa del Jazz

I Concerti nel Parco Casa del Jazz

I Concerti NEL Parco ESTATE 2021 #RICOMINCIAMO da qui Parco di Casa Del Jazz 28 luglio 2021 – ore 21.00 Salvador Sobral, una nuova idea di musica portoghese che trae linfa dalle origini rivisitandole in una maniera personalissima che mette insieme pop, soul e Jazz Debutto a Roma del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 VER MEU AMOR Un'avvincente nuova idea di musica portoghese tra fado, pop e Jazz

Cosa succede quando vinci l'Eurovision: il ritorno di Salvador Sobral

Invece Gabbani arrivò solo sesto: vinse la canzone meno "eurovisiva" di tutte: "Amar pelos dois" del cantautore portoghese Salvador Sobral, una ballata intima e appassionata

LA VOCE DELLA TERRA 2021: dal 30 luglio al 4 agosto musica e cultura nei borghi della Valnerina

Con uno sguardo rivolto alla storia e l'altro alla contemporaneità, le scelte musicali sono di originali vedute: si parte il 30 luglio in piazza Carlo Urbani a Scheggino con Salvador Sobral

Cosa succede quando vinci l'Eurovision: il ritorno di Salvador Sobral

25 lug 2021 - Il cantante portoghese vinse la manifestazione nel 2017, in un anno in cui l'Italia era favorita. Dopo i problemi di salute, ha pubblicato "BMP" e torna in tour anche nel nostro paese.

