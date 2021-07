Roma, 5 gol al Debrecen: in luce Dzeko e Zaniolo (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma batte il Debrecen per 5-2 nella quarta amichevole di questo precampionato e si gode la splendida prova della coppia Zaniolo-Dzeko, autori di tre gol in due. Allo ‘Stirpe’ Josè Mourinho regala l’occasione del debutto a Rui Patricio. Ma dopo appena 3’ il nuovo portiere giallorosso subisce la prima rete della sua avventura italiana: Sos crossa dalla sinistra, Baramy tra Kumbulla e Tripi firma l’1-0 di testa. La Roma è scossa e ha bisogno di qualche minuto per ritrovare misure e certezze. La rete del pareggio si ha solo al 27’ e ha il comune denominatore di almeno tre delle cinque reti: lancio lungo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Labatte ilper 5-2 nella quarta amichevole di questo precampionato e si gode la splendida prova della coppia, autori di tre gol in due. Allo ‘Stirpe’ Josè Mourinho regala l’occasione del debutto a Rui Patricio. Ma dopo appena 3’ il nuovo portiere giallorosso subisce la prima rete della sua avventura italiana: Sos crossa dalla sinistra, Baramy tra Kumbulla e Tripi firma l’1-0 di testa. Laè scossa e ha bisogno di qualche minuto per ritrovare misure e certezze. La rete del pareggio si ha solo al 27’ e ha il comune denominatore di almeno tre delle cinque reti: lancio lungo ...

