Origine e storia dei Meme più usati e famosi su Internet

(Di domenica 25 luglio 2021) Isono una delle mode più divertenti che possiamo trovare in giro per le chat e per i social e sono spesso un modo per comunicare i propri pensieri con una singola immagine, spesso con lo scopo di far divertire chi lo visualizza. Ilè di fatto un'immagine ricavata da una scena famosa di un film, di una serie TV, di un cartone o di un qualsiasi altro contenuto video presente su, utilizzata come base per scriverci sopra delle frasi divertenti adatte al contesto. Anche se siamo esperti die condividiamo, è molto interessante sapere qual è l'dialcuni ...