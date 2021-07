Olimpiadi: judo, Lombardo quinto nei 66 kg (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Manuel Lombardo ko nella finale per la medaglia di bronzo nei -66 kg di judo alle Olimpiadi di Tokyo. Il piemontese cede per un ippon al coreano An Baul chiudendo così il suo torneo al 5° posto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Manuelko nella finale per la medaglia di bronzo nei -66 kg dialledi Tokyo. Il piemontese cede per un ippon al coreano An Baul chiudendo così il suo torneo al 5° posto.

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - fattoquotidiano : Olimpiadi Tokyo, quarta medaglia per l’Italia: bronzo di Odette Giuffrida nel judo -52 kg - SkyTG24 : #Tokyo2020 #Judo. Dopo l'argento di #Rio2016, Odette Giuffrida torna sul podio dei #giochiolimpici con una medaglia… - flamanc24 : RT @Gazzetta_it: Judo, Manuel Lombardo, che delusione! Il bronzo va al sudcoreano An Baul #tokyo2020 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Judo Impresa Giuffrida, ancora sul podio olimpico: è di bronzo #tokyo2020 -