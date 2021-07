La Fi-Pi-Li è nata già piena di buche | «Un disastro dagli anni Ottanta»

Advertising

revivefromashes : RT @kiyoomiyao: bella intelligente affascinante simpatica modesta famiglia perfetta fortunata entusiasta amorevole talentuosa empatica sicu… - jinmlette_ : già soffro ogni giorno perchè sono nata donna mo ci si mette pure lei che ci rimane male, CAPITE? ci rimane male pe… - kiyoomiyao : bella intelligente affascinante simpatica modesta famiglia perfetta fortunata entusiasta amorevole talentuosa empat… - Maiosopraosotto : @golretzka2 la cosa triste è che è così da quando è nata la OBS praticamente (che non è tanto credo). Poi è andata… - T0cac0caN2 : RT @1luglio_gio: Mi piace passare inosservata. Essere già una vecchia conoscenza “Ma si dai, è lei!” Mi piace essere nata in mille luoghi… -

Ultime Notizie dalla rete : nata già

Il Tirreno

Queste nuove soluzioni si aggiungono alle tredisponibili sul mercato: Barcode Utility, la ... Con questa logica èanche la Brother Business Academy, realizzata per rendere questo know - how ...La prima è la finanziariacon lo scopo di gestire il tesoretto da 100 milioni di euro ... Trentino Sviluppo e Fondazione Caritro che dal 2012 investe in società in forte crescita) chedue anni ...