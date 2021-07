Inter, 8-0 in amichevole alla Pergolettese (Di domenica 25 luglio 2021) Si è concluso con il punteggio di 8-0 il test amichevole che ha visto impegnata l’Inter in serata contro la Pergolettese, un match organizzato all’ultimo momento per via della mancata partecipazione dei nerazzurri alla Florida Cup. I primi sette gol sono arrivati nella prima frazione, con doppiette di Darmian, Satriano, e Pinamonti. In gol anche Gagliardini nella prima frazione. Nella ripresa Simone Inzaghi ha mischiato le carte, inserendo tanti Primavera. A trovare il gol dell’8-0 il giovane Nunziatini. Buone indicazioni per Inzaghi che domani riabbraccerà i vari Lukaku, Vidal e Sanchez. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Si è concluso con il punteggio di 8-0 il testche ha visto impegnata l’in serata contro la, un match organizzato all’ultimo momento per via della mancata partecipazione dei nerazzurriFlorida Cup. I primi sette gol sono arrivati nella prima frazione, con doppiette di Darmian, Satriano, e Pinamonti. In gol anche Gagliardini nella prima frazione. Nella ripresa Simone Inzaghi ha mischiato le carte, inserendo tanti Primavera. A trovare il gol dell’8-0 il giovane Nunziatini. Buone indicazioni per Inzaghi che domani riabbraccerà i vari Lukaku, Vidal e Sanchez. Foto: Twitter ...

