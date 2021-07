Il monito di Francesco ai ricchi | ' Noi cerchiamo di accumulare | Gesù di donare'

(Di domenica 25 luglio 2021) Noidichiede di, ha detto Papaprima della recita dell'Angelus con fedeli e pellegrini in piazza San Pietro illustrando il vangelo di questa domenica che ...

Advertising

LanzoIgor : RT @globalistIT: - teneotenu : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : monito Francesco

Servizio Informazione Religiosa

"È curioso - ha aggiunto Papa- che nei racconti della moltiplicazione dei pani presenti nei Vangeli non compare mai il verbo 'moltiplicare'. Anzi, i verbi utilizzati sono di segno opposto: ..."Senza questa alleanza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoismi, le forze disgregatrici", ildi: "...Noi cerchiamo di accumulare, Gesù chiede di donare, ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus con fedeli e pellegrini in piazza San Pietro illustrando il vangelo di questa domenica che n ..."Oggi c'è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tutti" ...