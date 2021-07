Djimsiti | “Mi sento un leader dell’Atalanta Questa squadra merita un trofeo”

(Di domenica 25 luglio 2021) Berat, difensore, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: “Oggi miun. Sono arrivato cinque anni e mezzo fa a Bergamo. Da allora sono cresciuto tanto, anche grazie alle esperienze ad Avellino e Benevento. E posso essere da esempio per i più giovani. Questo gruppova eun. Oggi ho un po’ smaltito la delusione della finale di Coppa Italia persa, ci aspetta un’altra stagione per fare di meglio”. Su Romero: “Non so se resterà. Quello che posso dire è che il “Cuti” è un grande difensore e una grande persona. Mi sono ...

Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti ha parlato del suo valore all'interno della squadra nerazzurra e degli obiettivi della nuova stagione alle porte Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, in u ...