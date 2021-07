Covid, salgono ricoveri e terapie intensive occupate. Tasso positività al 2,7%. I DATI (Di domenica 25 luglio 2021) Aumenta il numero dei pazienti nei reparti ordinari (1.392, +52) e in rianimazione (178, +6). Sale anche la percentuale di positivi sui tamponi fatti: è al 2,7%, con il bollettino del 25 luglio che segnala 4.743 nuovi casi rilevati su 176.653 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Aumenta il numero dei pazienti nei reparti ordinari (1.392, +52) e in rianimazione (178, +6). Sale anche la percentuale di positivi sui tamponi fatti: è al 2,7%, con il bollettino del 25 luglio che segnala 4.743 nuovi casi rilevati su 176.653 test giornalieri

