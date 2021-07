Voghera, confermati i domiciliari per Massimo Adriatici (Di sabato 24 luglio 2021) Per il politico Massimo Adriatici è stata confermata la misura dei domiciliari. Su di lui pesano le accuse per la grave vicenda di Voghera. Confermata la misura per l’ex assessore (via web)Il gip del Tribunale di Pavia ha confermato questa mattina dei domiciliari per Massimo Adriatici. La notizia è confermata all’Adnkronos dall’avvocato del politico, Gabrielle Pipicelli. Il giudice ha anche escluso il pericolo di inquinamento delle prove. Leggi anche-> Napoli, petizione al Comune per scooter abbandonati in strada Il legale ritiene comunque “deboli” le ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021) Per il politicoè stata confermata la misura dei. Su di lui pesano le accuse per la grave vicenda di. Confermata la misura per l’ex assessore (via web)Il gip del Tribunale di Pavia ha confermato questa mattina deiper. La notizia è confermata all’Adnkronos dall’avvocato del politico, Gabrielle Pipicelli. Il giudice ha anche escluso il pericolo di inquinamento delle prove. Leggi anche-> Napoli, petizione al Comune per scooter abbandonati in strada Il legale ritiene comunque “deboli” le ...

