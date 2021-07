Advertising

RiccardoGatti : Droga, un minorenne e un giovane morti per overdose metadone a Trieste | Sky TG24 - Piergiulio58 : Trieste, un minorenne e un giovane morti per overdose di metadone. - TenebraeEt : RT @bisagnino: Trieste: Overdose di metadone, 2 morti. Uno era minorenne - VedeleAngela : RT @bisagnino: Trieste: Overdose di metadone, 2 morti. Uno era minorenne - bisagnino : Trieste: Overdose di metadone, 2 morti. Uno era minorenne -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste minorenne

Un ragazzo di 16 anni e un giovane di 26 sono morti in occasioni diverse e a poche ore di distanza per presunte overdose di metadone, a. Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Questura, così come su un terzo morto, un giovane di 28 anni, le cui cause del decesso non sono state ancora chiarite ma che potrebbe essere ...... a. Sui due casi sta indagando la Squadra mobile della Questura, così come su un terzo ... Ilè stato trovato morto all'alba di ieri nel rione triestino di Altura . Sempre ieri è morto, ...Nel tardo pomeriggio di ieri 23 luglio, personale della Questura di Udine ha notificato al titolare di un bar di Tricesimo la sospensione dell’attività per 15 giorni. Diverse sono state le segnalazi ...Un 27enne già in cura per problemi di dipendenza viene trovato privo di vita in un'abitazione del rione di San Vito. Qualche ora più tardi, alle prime luci dell'alba, un 16enne finisce in arresto card ...