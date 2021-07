Sassuolo, Dionisi: “Ho visto cose positive. Locatelli? Non so cosa accadrà” (Di sabato 24 luglio 2021) “Ho visto tante cose positive, abbiamo tanti margini di crescita. Ci dobbiamo preparare al meglio, l’amichevole di oggi è stata molto positiva. Abbiamo fatto una partita coraggiosa contro una squadra forte. La pioggia ha fermato un gol, le condizioni climatiche non ci hanno favorito. Ma porto a casa tante cose positive, il percorso di crescita deve migliorare“. Questo il commento di Alessio Dionisi dopo il test del suo Sassuolo contro il Sudtirol nel precampionato. E su Locatelli: “Se mi aspetto una permanenza? Non lo so. Se il giocatore avrà possibilità ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Hotante, abbiamo tanti margini di crescita. Ci dobbiamo preparare al meglio, l’amichevole di oggi è stata molto positiva. Abbiamo fatto una partita coraggiosa contro una squadra forte. La pioggia ha fermato un gol, le condizioni climatiche non ci hanno favorito. Ma porto a casa tante, il percorso di crescita deve migliorare“. Questo il commento di Alessiodopo il test del suocontro il Sudtirol nel precampionato. E su: “Se mi aspetto una permanenza? Non lo so. Se il giocatore avrà possibilità ...

