PlayStation Plus Agosto 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5 (Di sabato 24 luglio 2021) Con un po’ di anticipo e in un giorno strano come il sabato, scopriamo insieme quali sono i giochi gratis su PS4 e PS5 per gli abbonati al PlayStation Plus del mese di Agosto Non ce lo aspettavamo, considerando che solitamente Sony svela i giochi gratis del PlayStation Plus l’ultimo mercoledì del mese, ma siamo al penultimo sabato di luglio, fa davvero caldo e a quanto pare gli abbonati del servizio a pagamento di casa PlayStation possono già sfregarsi le mani… forse. Non sappiamo se sia successo perché voluto o per ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 luglio 2021) Con un po’ di anticipo e in un giorno strano come il sabato, scopriamo insieme quali sono isu PS4 e PS5 per gli abbonati aldel mese diNon ce lo aspettavamo, considerando che solitamente Sony svela idell’ultimo mercoledì del mese, ma siamo al penultimo sabato di luglio, fa davvero caldo e a quanto pare gli abbonati del servizio a pagamento di casapossono già sfregarsi le mani… forse. Non sappiamo se sia successo perché voluto o per ...

Advertising

Multiplayerit : PlayStation Plus: annunciati i giochi “gratis” di agosto - infoitscienza : PlayStation Plus agosto 2021: i giochi PS5 e PS4 gratis annunciati in anticipo – NotiziaVideogiochi per PC e consol… - gaetanomugen : RT @BiteYourConsole: Un leak rivela i titoli che verranno offerti dal 3 agosto per gli abbonati al PlayStation Plus - Multiplayerit : PlayStation Plus agosto 2021: i giochi PS5 e PS4 gratis annunciati in anticipo - domenicopanacea : Cosa aspetta Sony, sulla falsariga di Microsoft, a proporre a 9.99 euro in bundle PlayStation Plus + PlayStation No… -