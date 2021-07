Pjanic aspetta la Juve e spera nelle cessioni | la situazione

Advertising

TORINO - Resta Manuel Locatelli la priorità sul mercato della Juve. Contatti continui quotidiani tra club, ma la richiesta del Sassuolo dopo la prima offerta bianconera (rifiutata) attende una ...Miralemvuole ritornare alla Juventus , e Massimiliano Allegria braccia aperte il centrocampista bosniaco, considerato uno dei rinforzi ideali per rimpolpare la mediana della Vecchia ...Il centrocampista del Barcellona continua a spingere per il ritorno a Torino, ma per fargli spazio è necessario effettuare qualche operazione in uscita ...Juventus, il punto sul mercato: Allegri aspetta Locatelli. Non solo Locatelli per il centrocampo di Allegri. Altri nomi per il centrocampo Juve.