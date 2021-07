Odissea per un dehor fuori dal locale: 'il Comune non risponde da mesi e la stagione sta finendo' (Di sabato 24 luglio 2021) Il covid e la situazione pandemica hanno esasperato situazioni difficili e disuguaglianze sotto diversi punti di vista. Dalle difficoltà sanitarie a quelle burocratiche, fino alle scelte ... Leggi su udinetoday (Di sabato 24 luglio 2021) Il covid e la situazione pandemica hanno esasperato situazioni difficili e disuguaglianze sotto diversi punti di vista. Dalle difficoltà sanitarie a quelle burocratiche, fino alle scelte ...

Advertising

infoitinterno : L’odissea dei soccorritori per recuperare il corpo dell’alpinista morto sul Mars - rep_bari : Brindisi, l'aereo per Malpensa rimane a secco e per i passeggeri è un'odissea: nove ore di ritardo [di Gennaro Toto… - _diana87 : Un uomo e il suo maiale. L'odissea di #NicolasCage (una performance che non passa inosservata) per ritrovare il suo… - messveneto : Valigia smarrita? Un’odissea nella burocrazia: Per riaverla uno snervante slalom fra call center in Moldavia e mess… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: #greenpass ? «Ottenere il certificato è un’odissea per noi guariti dal Covid» -