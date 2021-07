No Green Pass: l’Italia che non ci sta scende in piazza (Di sabato 24 luglio 2021) Rinchiusi in casa per settimane e mesi. Confinati entro il proprio Comune o Regione. Attività chiuse per decreti governativi. Succede in Italia dove da la democrazia è stata sovvertita in nome di uno Stato etico comunista e grillino. Il 24 luglio è il “No Green Pass day”. È il giorno di chi non ci sta e scende in piazza. Appuntamento alle 17.30 in più di venti piazze tra cui Milano, Bologna. Roma, Napoli e Palermo. L’obiettivo comune è opporsi all’ultimo decreto del governo Draghi, che estende l’obbligo del certificato vaccinale per attività come sedersi al ristorante, entrare in palestra o partecipare a fiere ed ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 luglio 2021) Rinchiusi in casa per settimane e mesi. Confinati entro il proprio Comune o Regione. Attività chiuse per decreti governativi. Succede in Italia dove da la democrazia è stata sovvertita in nome di uno Stato etico comunista e grillino. Il 24 luglio è il “Noday”. È il giorno di chi non ci sta ein. Appuntamento alle 17.30 in più di venti piazze tra cui Milano, Bologna. Roma, Napoli e Palermo. L’obiettivo comune è opporsi all’ultimo decreto del governo Draghi, che estende l’obbligo del certificato vaccinale per attività come sedersi al ristorante, entrare in palestra o partecipare a fiere ed ...

