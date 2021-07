LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Luigi Samele, l’azzurro si arrende a Szilagyi (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa prima giornata del torneo di Scherma e avi augura un buon proseguimento di giornata. 14:37 Arriva così la prima medaglia delle Olimpiadi per l’Italia, in attesa di scoprire di che metallo sarà quella di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. 14:35 Ripercorriamo quello che è stato il percorso di Luigi Semele: l’azzurro ha superato ai sedicesimi di finale il cinese Yingming Xu (15-12), agli ottavi l’iraniano Mohammad Rahbari (15-7), ai quarti il compagno di squadra Enrico Berrè ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa prima giornata del torneo die avi augura un buon proseguimento di giornata. 14:37 Arriva così la prima medaglia delleper l’Italia, in attesa di scoprire di che metallo sarà quella di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. 14:35 Ripercorriamo quello che è stato il percorso diSemele:ha superato ai sedicesimi di finale il cinese Yingming Xu (15-12), agli ottavi l’iraniano Mohammad Rahbari (15-7), ai quarti il compagno di squadra Enrico Berrè ...

Advertising

fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele si gioca l’oro ci siamo! - #Scherma #Olimpiadi #Tokyo… - iomeebeatrice : qui live dalla scherma l’unica cosa che mi sento di dire VAI ATTACCA STO UNGHERESE appena vedo un altro punto per gli ungheresi urlo - vorfreuvde : Eccoci live con la scherma senza sapere mezza regola ma prontissima a sventolare la bandiera -