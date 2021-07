L’alleanza Pd-M5s finisce in discarica (Di sabato 24 luglio 2021) Sempre educato e misurato, ma di fronte alla gravità e all’indecenza dell’emergenza rifiuti nella Capitale, Nicola Zingaretti si lascia sfuggire una parolaccia. “Ovunque nella Repubblica italiana la gestione dei rifiuti è del comune – dice il presidente del Lazio –. Le regioni fanno la programmazione, sono due anni che noi diciamo che Roma si deve dotare di un sito dove conferire i rifiuti. Perché i cittadini delle altre città e regioni si sono rotti i coglioni di prendere la monnezza di Roma”. Gli risponde la sindaca Virginia Raggi. “Raccogliere i rifiuti non basta, se non ci sono impianti e discariche dove portarli e smaltirli. Se i rifiuti restano in strada è per questa carenza di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sempre educato e misurato, ma di fronte alla gravità e all’indecenza dell’emergenza rifiuti nella Capitale, Nicola Zingaretti si lascia sfuggire una parolaccia. “Ovunque nella Repubblica italiana la gestione dei rifiuti è del comune – dice il presidente del Lazio –. Le regioni fanno la programmazione, sono due anni che noi diciamo che Roma si deve dotare di un sito dove conferire i rifiuti. Perché i cittadini delle altre città e regioni si sono rotti i coglioni di prendere la monnezza di Roma”. Gli risponde la sindaca Virginia Raggi. “Raccogliere i rifiuti non basta, se non ci sono impianti e discariche dove portarli e smaltirli. Se i rifiuti restano in strada è per questa carenza di ...

AndreaMarcucci : L’alleanza con #M5S non si costruisce contro il governo Draghi. Al contrario unica strada possibile è portare il M5… - Peri_Neo : Pensavo che l'alleanza del #M5S prima con #Salvini poi con #Zingaretti e infine con entrambi fosse il massimo del c… - puglianotizie24 : Amministrative: Emiliano, “Facciamo funzionare l’alleanza Pd-M5S” - cchiaruttini : @aranciolucy @CarloCalenda @MatteoRichetti @gualtierieurope @Azione_it L’innaturale alleanza PD-M5S era nata per co… - Trmtv : Amministrative 2021, Emiliano: “Dobbiamo far funzionare l’alleanza Pd-M5S attraverso alleanze con civiche” -

