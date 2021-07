Ginecologa scomparsa, il fidanzato rivela: 'Costretta a restare una stanzetta per un pomeriggio intero' (Di sabato 24 luglio 2021) Piro lo ha rivelato in una intervista al portale news ildolomiti.it. 'Dopo questo episodio - aggiunge Piro - ha smesso di raccontarmi quello che le succedeva. Ha iniziato a cambiare atteggiamento nei ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Piro lo hato in una intervista al portale news ildolomiti.it. 'Dopo questo episodio - aggiunge Piro - ha smesso di raccontarmi quello che le succedeva. Ha iniziato a cambiare atteggiamento nei ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ginecologa scomparsa, il fidanzato rivela: «Costretta a restare una stanzetta per un pomeriggio intero» - leggoit : #ginecologa scomparsa, il fidanzato rivela: «Costretta a restare una stanzetta per un pomeriggio intero» - AnsaTrentinoAA : Ginecologa scomparsa: fidanzato, Sara cambiò dopo episodio. 'Costretta a rimanere in una stanzetta da sola senza fa… - CorriereQ : Ginecologa scomparsa: fidanzato, Sara cambiò dopo episodio - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: #ginecologa scomparsa, il fidanzato rivela: «Costretta a restare una stanzetta dell'ospedale per un pomeriggio intero» http… -