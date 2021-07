Docenti No Vax? Anche no. Il preside Ciccotti spiega perché (Di sabato 24 luglio 2021) Un anno prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19 in Italia entrava in vigore la legge 92 del 20 agosto 2019 che introduceva “l’insegnamento scolastico della educazione civica in Italia”. I Docenti si trovano, quindi, da un paio di anni, a spiegare ai nostri allievi i diritti e i doveri civici che il giovane cittadino in formazione deve conoscere, vederli rispettati e rispettare. Capita di sentire Docenti più o meno su questa linea di pensiero: “ho effettuato entrambi i vaccini, ma sono contrario alla obbligatorietà del vaccino per legge. Basterebbe una campagna informativa più serrata e diffusiva”. Oppure vi sono, sempre tra i ... Leggi su formiche (Di sabato 24 luglio 2021) Un anno prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19 in Italia entrava in vigore la legge 92 del 20 agosto 2019 che introduceva “l’insegnamento scolastico della educazione civica in Italia”. Isi trovano, quindi, da un paio di anni, are ai nostri allievi i diritti e i doveri civici che il giovane cittadino in formazione deve conoscere, vederli rispettati e rispettare. Capita di sentirepiù o meno su questa linea di pensiero: “ho effettuato entrambi i vaccini, ma sono contrario alla obbligatorietà del vaccino per legge. Basterebbe una campagna informativa più serrata e diffusiva”. Oppure vi sono, sempre tra i ...

