Brutte notizie in casa Napoli: un titolare esce per infortunio in amichevole (Di sabato 24 luglio 2021) Bruttissime notizie in casa Napoli: Diego Demme è stato costretto ad uscire per infortunio al ginocchio destro. Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro. Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali. pic.twitter.com/JRbBCObKQW— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 24, 2021 L’infortunio è avvenuto nel corso del primo tempo dell’amichevole contro la Pro Vercelli. Come ha riportato il Napoli in un tweet, il calciatore si sottoporrà nella giornata di domani ad esami ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Bruttissimein: Diego Demme è stato costretto ad uscire peral ginocchio destro. Diego Demme è stato sostituito peral ginocchio destro. Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali. pic.twitter.com/JRbBCObKQW— Official SSC(@ssc) July 24, 2021 L’è avvenuto nel corso del primo tempo dell’contro la Pro Vercelli. Come ha riportato ilin un tweet, il calciatore si sottoporrà nella giornata di domani ad esami ...

UFFICIALE - Demme, infortunio al ginocchio destro: domani esami strumentali Diego Demme, dopo un durissimo fallo di Comi, è uscito dal campo senza riuscire a mettere il piede a terra, portato via in spalla dallo staff medico.

