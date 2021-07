Alessandro Preziosi, non ce l’ha fatta: i fan in lacrime (Di sabato 24 luglio 2021) Alessandro Preziosi non ce l’ha fatta: eppure doveva essere il suo anno, il momento della definitiva consacrazione. Invece adesso i fan sono tra i più tristi e delusi: Masantanio, la grande scommessa dell’attore Napoletano, chiude per sempre e nel modo più deludente possibile. Come svelato dagli ascolti tv di ieri, venerdì 23 luglio 2021, l’ultima puntata della fiction con Alessandro Preziosi ha registrato l’ennesimo flop. Solo 961.000 spettatori, pari al 6,2% di share, hanno seguito le dinamiche dell’ultimo appuntamento. Nonostante la prima mondiale, Canale 5 è stato battuto da Rai1 con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 24 luglio 2021)non ce: eppure doveva essere il suo anno, il momento della definitiva consacrazione. Invece adesso i fan sono tra i più tristi e delusi: Masantanio, la grande scommessa dell’attore Napoletano, chiude per sempre e nel modo più deludente possibile. Come svelato dagli ascolti tv di ieri, venerdì 23 luglio 2021, l’ultima puntata della fiction conha registrato l’ennesimo flop. Solo 961.000 spettatori, pari al 6,2% di share, hanno seguito le dinamiche dell’ultimo appuntamento. Nonostante la prima mondiale, Canale 5 è stato battuto da Rai1 con ...

Advertising

Simona_Manzini : Alessandro Preziosi non è il mio attore preferito, ma ho apprezzato molto il lavoro fatto sulla voce e il corpo per… - fanpageAP : RT @FeiDracu: @Simona9920 @fanpageAP @fictionmediaset Nei altri ruoli era bravo ma rimpiazzabile. In questo ruolo Alessandro Preziosi era s… - FeiDracu : @Simona9920 @fanpageAP @fictionmediaset Nei altri ruoli era bravo ma rimpiazzabile. In questo ruolo Alessandro Prez… - fanpageAP : RT @tatemijes: Fiction bellissima Il fatto che #masantonio parlasse con gli scomparsi cercando di entrare nei loro pensieri è stato davvero… - fanpageAP : RT @Simona9920: ??È finito ragazzi. #Mediaset pretendo una replica di qualche serie con #alessandropreziosi !!!! @fanpageAP @fictionmediase… -