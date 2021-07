Activision-Blizzard | una dirigente della compagnia definisce la causa legale priva di meriti e irresponsabile

(Di sabato 24 luglio 2021)è finita di recente nell'occhio del ciclone mediatico adi una denuncia firmata dallo StatoCalifornia: in essa, laviene accusata di sessismo, molestie, abusi e una cultura del lavoro che favorisce i dipendenti maschi e svaluta le donne. La reazione del pubblico è stata, ovviamente, dura, come anche quella degli ex-dipendenti. La situazione è talmente preoccupante che perfino alcune testate gaming hanno deciso di interrompere qualsiasi reportage sui giochi, in attesa di maggior chiarezza da parte delle ...

Advertising

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard, una dirigente della compagnia definisce la causa legale 'priva di meriti e irresponsabile'. - misteruplay2016 : Activision-Blizzard, tre testate annunciano lo stop di news e reportage sui giochi della compagnia - infoitscienza : Caso Activision Blizzard: i vertici della compagnia reagiscono alle accuse in ordine sparso – NotiziaVideogiochi pe… - Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard, tre testate annunciano lo stop di news e reportage sui giochi della compagnia. - Multiplayerit : Caso Activision Blizzard: i vertici della compagnia reagiscono alle accuse in ordine sparso -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard

Inoltre, da quandoha stretto la sua morsa sull'etichetta , la cultura di rifinitura e ...remaster come quello di Diablo II sia in cantiere presso Vicarious Visions " assorbita da...Sono tempi difficili perche, come vi abbiamo raccontato in questo lungo articolo , sta affrontando diverse polemiche e accuse sulla tossicità dei suoi ambienti di lavoro, tra cui una denuncia di molestie. ...Gli esecutivi di Activision Blizzard stanno reagendo in maniera estremamente inconsistente in alla denuncia ricevuta.Dopo lo scoppio del caso che vede Activision Blizzard accusata di scarsa tutela delle sue lavoratrici donne, tra i dirigenti sembra regnare una certa confusione.. C'è confusione tra i dirigenti di ...