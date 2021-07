Zone gialle in Italia, la mappa delle regioni: la Campania resta nei parametri, nel Lazio molti contagi ma ospedali occupati al 3% (Di venerdì 23 luglio 2021) Ma davvero in Italia torna lo spettro delle Zone gialle e dunque delle restrizioni anti-Covid? Per capire come stanno le cose occorre armarsi di un po' di attenzione per i numeri.Il governo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 luglio 2021) Ma davvero intorna lo spettroe dunquerestrizioni anti-Covid? Per capire come stanno le cose occorre armarsi di un po' di attenzione per i numeri.Il governo...

Advertising

CorSport : #GreenPass, zone gialle, vacanze: tutte le novità ?? - JeesJei : RT @sempreciro: Spiegatemi sta cosa, altrimenti esco pazzo. 21 luglio 2020, dopo lockdown ma senza vaccini: 129 nuovi casi di Covid in Ita… - beasenzadante : Perché state parlando di zone gialle ao fermi tutti - mattinodinapoli : Zone gialle in Italia, la mappa delle regioni: la Campania resta nei parametri, nel Lazio molti contagi ma ospedali… - darioRV576 : RT @sempreciro: Spiegatemi sta cosa, altrimenti esco pazzo. 21 luglio 2020, dopo lockdown ma senza vaccini: 129 nuovi casi di Covid in Ita… -