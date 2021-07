Viaggiare in Francia: il pass sanitario serve anche sull’autobus (Di venerdì 23 luglio 2021) . Tutte le informazioni utili. Se avete in programma di Viaggiare in Francia, oltre a tutta la documentazione necessaria per entrare nel Paese, su tutti il Green pass, dovete conoscere anche tutte le restrizioni da poco introdotte per contenere la circolazione del coronavirus. Prima che in Italia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 luglio 2021) . Tutte le informazioni utili. Se avete in programma diin, oltre a tutta la documentazione necessaria per entrare nel Paese, su tutti il Green, dovete conosceretutte le restrizioni da poco introdotte per contenere la circolazione del coronavirus. Prima che in Italia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

milano948 : @Rossonerosempr1 @SimoneVazzana Eh così anche in Francia , prima se stesso e poi gli altri non è solo in Italia . V… - Miche27052003 : @StefanoZukunft1 Stefano, forse non ha capito che si può viaggiare comunque anche senza green pass. Ultimamente son… - ANSA_ViaggiART : Nel sud della #Francia, il Var è un dipartimento rigoglioso, pieno di sole e di luce e ricoperto di vigneti, boschi… - beasenzadante : @juIiaebasta Puoi andare in Francia ma dovrai farti un tampone per viaggiare se non sono passati 14 giorni dalla se… - tsolignani : Sì «numerosi dipendenti ospedalieri offrirebbero finti Gren pass a soli 300 euro, consentendo di fatto alle person… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare Francia Rimini, Jamil Sadegholvaad: 'Non condivido le discoteche chiuse, ristori urgenti' ... in linea con quanto già sta accadendo in altri Paesi, vedi la Francia, dove i contagi hanno ... e che dunque si poggiano sulla possibilità di viaggiare, di muoversi, di creare relazioni. Ci attendono ...

Cosa succede a chi non si vaccina Per viaggiare all'estero , invece, c'è qualche restrizione in più: sia verso Paesi europei che ... eventi e consumare nei ristoranti (ad esempio Francia e Danimarca) per questo chi non ha fatto il ...

Andare in Francia dall’Italia in auto: le norme anti-Covid SicurAUTO.it Perché l'Italia non riconosce i vaccini degli italiani nel Regno Unito Storia, peripezie e ragioni di un paradossale ingorgo burocratico e politico che lascia nel limbo oltre 500mila connazionali che vorrebbero rivedere i propri ...

Vacanze in Europa? Il Green pass da solo potrebbe non bastare Adesso spunta anche il Plf; tra i Paesi che lo richiedono: Grecia, Malta, Portogallo, Irlanda e anche l'Italia. Pronti con le valigie per andare all’estero? Tra i Paesi che lo richiedono Grecia, Malta ...

