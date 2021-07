Toto Wolff | “Red Bull deve smettere di attaccare Lewis”

(Di venerdì 23 luglio 2021)contro la Red. Il team principal della Mercedes, non ha apprezzato le parole del team austriaco nei confronti di Hamilton a seguito del contatto con Verstappen in quel di Silverstone. Raikkonen: “Futuro? Non mi interessa chi prenderà il mio posto”-Red: chi vincerà la guerra? La guerra tra Mercedes e Redsembra essere definitivamente esplosa con il gran premio di Silverstone. Lo scontro tra Hamilton e Verstappen, con conseguente ritiro dell’olandese, ha creato una falla che difficilmente si rimarginerà. La scuderia austriaca non ...

... determinate a prolungare il felice matrimonio che ha portato alla conquista di sei titoli piloti per l'inglese e sette tra i costruttori per il team diretto da. Nel campionato in corso la ...E ha perfettamente ragione: il team principal e amministratore delegato di Mercedes,, ha dichiarato di recente all'emittente tedesca Rtl che una singola stagione in Formula 3 - un ...Il manager austriaco inoltre rassicura: "Hamilton è rilassato, si è comportato bene" ROMA - A quasi una settimana di distanza dal contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Silverstone, la tension ...ROMA - La tensione non si è ancora del tutto stemperata a quasi una settimana di distanza dal contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Silverstone. Toto Wolff, team principal della Mercedes, è c ...